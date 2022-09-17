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МАГАТЭ: ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети

Ведомости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после ремонта одной из четырех основных линий электропередачи. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Восстановленная линия на 750 киловольт в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности», — сообщил Гросси.

Еще три основные внешние ЛЭП остаются отключенными, говорится в заявлении. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодного останова, однако им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания функций безопасности.

Гросси пояснил, что линия 750 кВ была восстановлена в тот же день, когда национальный оператор «Энергоатом» сообщил о доставке запасных частей для ремонта украинских линий электропередачи ЗАЭС, а также дополнительных запасов топлива.

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«Эти поставки запасных частей и топлива были подтверждены на месте экспертами МАГАТЭ. ЗАЭС удерживается российскими войсками, но по-прежнему обслуживается ее украинским персоналом», — отмечается в заявлении.

За последнюю неделю ситуация с электроснабжением на ЗАЭС улучшилась, считают в МАГАТЭ. Обстрелов станции и в непосредственной близости от нее не было, однако в районе объекта атаки не прекращаются.

3 сентября после очередного обстрела Запорожская АЭС повторно потеряла связь с ЛЭП, подающей энергию на контролируемую Украиной территорию, сообщали в МАГАТЭ. В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил ранее глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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