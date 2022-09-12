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МАГАТЭ: вторая резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС восстановлена

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Вторая резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлена, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Вторая резервная линия электропередачи к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине была восстановлена, что позволяет оператору оставить одну линию в резерве, в то время как другая обеспечивает станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности во время работы», – говорится в сообщении агентства. – «Обе восстановленные линии могут получать электроэнергию из сети через распределительное устройство близлежащей ТЭЦ».

Также в МАГАТЭ уточнили, что остановленный днем ранее шестой энергоблок ЗАЭС перешел в состояние холодного останова, как и остальные пять, что означает, что станции потребуется меньше электроэнергии для охлаждения.

При этом директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной, и все еще нужна зона ядерной безопасности и защиты.

В ночь на 11 сентября на ЗАЭС был остановлен последний работавший энергоблок. Отключение реактора не снимет полностью угрозу ядерной катастрофы на фоне продолжающихся обстрелов, говорил ранее глава концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.  

Во время спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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