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Украинская армия готовит наступление в районе Запорожской АЭС

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление в районе Запорожской АЭС, заявил в эфире «России-1» представитель пророссийской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, украинские военнослужащие перебрасывают к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы M777 и др., наступление готовится «в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее». Также Рогов рассказал, что координацией действий ВСУ занимаются представители Великобритании и США.

«Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше американцы. По сути с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» объяснил отвод войск численным превосходством украинской армии не менее чем в восемь раз. По его словам, отвод войск был проведен ради сохранения личного состава.

Ранее днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС сейчас не ведется. По словам Пескова, российская сторона по-прежнему призывает все страны, которые имеют влияние на Украину, употребить свое влияние, чтобы она прекратила ежедневные и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных