Украинская армия готовит наступление в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят наступление в районе Запорожской АЭС, заявил в эфире «России-1» представитель пророссийской администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, украинские военнослужащие перебрасывают к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, гаубицы M777 и др., наступление готовится «в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее». Также Рогов рассказал, что координацией действий ВСУ занимаются представители Великобритании и США.
«Всю координацию на запорожской линии боевого соприкосновения осуществляют британцы и чуть меньше американцы. По сути с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых убедили, что они вовсе не русские», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).
10 сентября Минобороны России сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию Донецкой народной республики, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского Минобороны, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» объяснил отвод войск численным превосходством украинской армии не менее чем в восемь раз. По его словам, отвод войск был проведен ради сохранения личного состава.
Ранее днем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС сейчас не ведется. По словам Пескова, российская сторона по-прежнему призывает все страны, которые имеют влияние на Украину, употребить свое влияние, чтобы она прекратила ежедневные и непрекращающиеся обстрелы ЗАЭС.