Украина сообщает о перебоях в электро- и водоснабжении

Украина сообщает о перебоях в электро- и водоснабженииРоссия пока не комментирует происходящее
В нескольких районах Харькова днем 12 сентября отключилось электро- и водоснабжение, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. <...> Выведены из строя объекты критической инфраструктуры», – сообщил Терехов в Telegram-канале. Причиной этого, по его утверждению, стали удары со стороны РФ.
В проблемах критической инфраструктуры обвинил Россию президент Украины Владимир Зеленский (по его словам, сложности также возникли в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях – последняя Россией признается в качестве независимого государства ДНР).
«Ведомости» направили запрос в Минобороны РФ. Официально в сводках военного ведомства не сообщали о действиях, которые привели к перебоям в электро- и водоснабжении на территории Украины.
Кадры «мощного взрыва на Харьковской ТЭЦ-5» опубликовала 12 сентября «Российская газета». А украинские СМИ уточнили, что это ТЭЦ электрической мощностью 540 МВт и тепловой мощностью 1420 Гкал/ч.
Удары по инфраструктуре уже наносились в ходе специальной военной операции. Украинская сторона, по заявлению российского военного ведомства, регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и ведущие от нее ЛЭП, украинские удары постоянно наносятся по энергетической инфраструктуре, в первую очередь по подстанциям и ЛЭП в ДНР и ЛНР, а также в Мелитополе, Херсоне и других местах Запорожской и Херсонской областей.
В августе ФСБ обвинила украинских диверсантов в подрыве ЛЭП на территории России, которые важны для функционирования Курской АЭС.
Происходящее должно показать Киеву бесперспективность надежд на успех в ходе военных действий против российской армии, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов.