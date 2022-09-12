Украина сообщает о перебоях в электро- и водоснабжении

Удары по инфраструктуре уже наносились в ходе специальной военной операции. Украинская сторона, по заявлению российского военного ведомства, регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и ведущие от нее ЛЭП, украинские удары постоянно наносятся по энергетической инфраструктуре, в первую очередь по подстанциям и ЛЭП в ДНР и ЛНР, а также в Мелитополе, Херсоне и других местах Запорожской и Херсонской областей.