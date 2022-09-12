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Политика

Украина сообщает о перебоях в электро- и водоснабжении

Россия пока не комментирует происходящее
Алексей Никольский
Евгений Разумный / Ведомости

В нескольких районах Харькова днем 12 сентября отключилось электро- и водоснабжение, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. <...> Выведены из строя объекты критической инфраструктуры», – сообщил Терехов в Telegram-канале. Причиной этого, по его утверждению, стали удары со стороны РФ. 

В проблемах критической инфраструктуры обвинил Россию президент Украины Владимир Зеленский (по его словам, сложности также возникли в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Донецкой областях – последняя Россией признается в качестве независимого государства ДНР).

«Ведомости» направили запрос в Минобороны РФ. Официально в сводках военного ведомства не сообщали о действиях, которые привели к перебоям в электро- и водоснабжении на территории Украины.

Кадры «мощного взрыва на Харьковской ТЭЦ-5» опубликовала 12 сентября «Российская газета». А украинские СМИ уточнили, что это ТЭЦ электрической мощностью 540 МВт и тепловой мощностью 1420 Гкал/ч.

Удары по инфраструктуре уже наносились в ходе специальной военной операции. Украинская сторона, по заявлению российского военного ведомства, регулярно обстреливает Запорожскую АЭС и ведущие от нее ЛЭП, украинские удары постоянно наносятся по энергетической инфраструктуре, в первую очередь по подстанциям и ЛЭП в ДНР и ЛНР, а также в Мелитополе, Херсоне и других местах Запорожской и Херсонской областей.

В августе ФСБ обвинила украинских диверсантов в подрыве ЛЭП на территории России, которые важны для функционирования Курской АЭС. 

Происходящее должно показать Киеву бесперспективность надежд на успех в ходе военных действий против российской армии, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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