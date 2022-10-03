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Глава МАГАТЭ сообщил об освобождении директора Запорожской АЭС

Ведомости

Директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова отпустили, он вернулся домой к семье, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии в своем Twitter.

«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, гендиректора Запорожской АЭС на Украине. Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», – написал он.

1 октября агентство Reuters сообщило о задержании Мурашова российским патрулем, МАГАТЭ тогда запросило разъяснений у российских властей по поводу произошедшего. Российская сторона, в свою очередь, уведомила организацию, что Мурашов был временно задержан для «ответа на вопросы».

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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