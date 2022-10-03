Глава МАГАТЭ сообщил об освобождении директора Запорожской АЭС
Директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова отпустили, он вернулся домой к семье, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гроссии в своем Twitter.
«Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, гендиректора Запорожской АЭС на Украине. Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье», – написал он.
1 октября агентство Reuters сообщило о задержании Мурашова российским патрулем, МАГАТЭ тогда запросило разъяснений у российских властей по поводу произошедшего. Российская сторона, в свою очередь, уведомила организацию, что Мурашов был временно задержан для «ответа на вопросы».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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