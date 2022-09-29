Балицкий опроверг информацию об аварии на энергоблоке Запорожской АЭС
Ядерной угрозы после падения украинского беспилотника на территорию Запорожской АЭС нет, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«Был сброшен беспилотник. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — сказал Балицкий в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).
Как сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации Энергодара, возгорания на втором энергоблоке Запорожской АЭС нет, станции ничего не угрожает. «Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — сказал собеседник агентства.
21 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что система охлаждения Запорожской АЭС нарушена в результате обстрела со стороны украинских военных. Обстрел, по данным местных властей, велся с использованием осколочно-фугасных снарядов, пострадавших нет.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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