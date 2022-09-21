Рогов сообщил о повреждении системы охлаждения ЗАЭС из-за обстрелов
Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — сказал он в среду в эфире «Радио России» (цитата по ТАСС). О повреждении системы охлаждения сообщалось также накануне. Обстрел, по данным местных властей, велся с использованием осколочно-фугасных снарядов, пострадавших нет.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.
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