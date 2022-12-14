Глава МАГАТЭ может приехать в Москву до конца этого года

«Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и Министерства обороны, и "Росатома", и МИДа тоже», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).