Глава МАГАТЭ может приехать в Москву до конца этого года
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может приехать в Россию во второй половине декабря, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».
«Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и Министерства обороны, и "Росатома", и МИДа тоже», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
2 декабря Гросси сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Ранее сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской АЭС выявили агента украинских военных, который находился на электростанции в качестве рабочего ремонтной бригады. По словам Карчаи, основной задачей украинского агента была скрытая съемка систем охраны станции.
Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.