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Глава МАГАТЭ может приехать в Москву до конца этого года

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может приехать в Россию во второй половине декабря, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и Министерства обороны, и "Росатома", и МИДа тоже», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

2 декабря Гросси сообщил о том, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Ранее сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской АЭС выявили агента украинских военных, который находился на электростанции в качестве рабочего ремонтной бригады. По словам Карчаи, основной задачей украинского агента была скрытая съемка систем охраны станции. 

Россия контролирует Запорожскую АЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Ранее по теме: Гросси: МАГАТЭ и Киев достигли прогресса на переговорах по Запорожской АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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