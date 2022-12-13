Гросси: МАГАТЭ и Киев достигли прогресса на переговорах по Запорожской АЭС

Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, основная цель создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС – это прекращение обстрелов со стороны украинских войск. При этом ранее она говорила, что говорить, что Москва и Киев близки к согласию по приемлемому соглашению о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно: стороны не ведут прямых переговоров по этому направлению, возможные параметры декларации обсуждаются через секретариат МАГАТЭ.