Гросси: МАГАТЭ и Киев достигли прогресса на переговорах по Запорожской АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добились прогресса в обсуждении создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.
«Хотя мы еще не достигли этого и требуется дополнительная работа, я все более оптимистично настроен в отношении того, что такая зона, имеющая первостепенное значение, будет согласована и реализована в ближайшем будущем», – заявил Гроссии.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что продолжит обсуждение этого вопроса на высоком уровне как с Киевом, так и с Москвой.
«Мы не можем позволить себе терять больше времени», – добавил он.
Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, основная цель создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС – это прекращение обстрелов со стороны украинских войск. При этом ранее она говорила, что говорить, что Москва и Киев близки к согласию по приемлемому соглашению о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно: стороны не ведут прямых переговоров по этому направлению, возможные параметры декларации обсуждаются через секретариат МАГАТЭ.