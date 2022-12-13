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Гросси: МАГАТЭ и Киев достигли прогресса на переговорах по Запорожской АЭС

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добились прогресса в обсуждении создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

«Хотя мы еще не достигли этого и требуется дополнительная работа, я все более оптимистично настроен в отношении того, что такая зона, имеющая первостепенное значение, будет согласована и реализована в ближайшем будущем», – заявил Гроссии.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что продолжит обсуждение этого вопроса на высоком уровне как с Киевом, так и с Москвой.

«Мы не можем позволить себе терять больше времени», – добавил он.

Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, основная цель создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС – это прекращение обстрелов со стороны украинских войск. При этом ранее она говорила, что говорить, что Москва и Киев близки к согласию по приемлемому соглашению о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно: стороны не ведут прямых переговоров по этому направлению, возможные параметры декларации обсуждаются через секретариат МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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