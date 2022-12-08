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В МИДе назвали цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

Ведомости

Основная цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) — это прекращение обстрелов со стороны украинских войск. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Что касается Запорожской атомной электростанции, то главная цель, которая преследуется созданием той самой зоны (безопасности — Ред.), — это гарантированное предотвращение обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины», — заявила Захарова.

По ее словам, обстрелы могут стать причиной техногенной катастрофы, за которой последуют «непредсказуемые последствия». Захарова подчеркнула, что украинские власти уверены «в своей полной безнаказанности» и Киев «цинично игнорирует» присутствие на ЗАЭС представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По ее словам, «иллюзию того, что никакой ответственности» украинская сторона не понесет, порождают также западные СМИ, которые не осуждают обстрелы станции со стороны ВСУ.

Говорить, что Москва и Киев близки к согласию по приемлемому соглашению о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, говорила ранее Захарова. По ее словам, Москва и Киев не ведут прямых переговоров по этому направлению, возможные параметры декларации обсуждаются через секретариат МАГАТЭ.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. На фоне обстрелов ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской стороной, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он призвал все страны мира повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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