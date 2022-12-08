В МИДе назвали цель создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

По ее словам, обстрелы могут стать причиной техногенной катастрофы, за которой последуют «непредсказуемые последствия». Захарова подчеркнула, что украинские власти уверены «в своей полной безнаказанности» и Киев «цинично игнорирует» присутствие на ЗАЭС представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По ее словам, «иллюзию того, что никакой ответственности» украинская сторона не понесет, порождают также западные СМИ, которые не осуждают обстрелы станции со стороны ВСУ.