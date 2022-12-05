Захарова: Москва и Киев не ведут прямых переговоров по безопасности на ЗАЭС
Говорить, что Москва и Киев близки к согласию по приемлемому соглашению о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Говорить, что стороны близки к согласию, несвоевременно. Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — отметила дипломат (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, Москва и Киев не ведут прямых переговоров по этому направлению, возможные параметры декларации обсуждаются через секретариат МАГАТЭ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня отметил, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ. «Самое главное — это прекратить чреватые огромной опасностью обстрелы украинскими вооруженными силами территории АЭС», — добавил он.
Контакты МАГАТЭ с Москвой и Киевом активизировались на фоне возобновления ударов по ЗАЭС с украинской стороны 19 и 20 ноября. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции. При этом он заявил, что специалистам МАГАТЭ трудно определить, кто наносит удары по объекту. «Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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