Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите

Глава МАГАТЭ также заявил, что Россия «не против соглашения и принципа защиты станции», а стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории. Цель соглашения о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, по его словам, — избежать ядерной аварии, а «не создать благоприятную в военном отношении ситуацию для одного или другого».