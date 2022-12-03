Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите
Отвод вооружений с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) станет частью соглашения по защите АЭС, заявил в интервью газете La Repubblica генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ также заявил, что Россия «не против соглашения и принципа защиты станции», а стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории. Цель соглашения о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, по его словам, — избежать ядерной аварии, а «не создать благоприятную в военном отношении ситуацию для одного или другого».
Ранее на этой неделе Гросси сообщил о ведении переговоров по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
25 ноября российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.
Контакты МАГАТЭ с Москвой и Киевом активизировались на фоне возобновления ударов по ЗАЭС с украинской стороны 19 и 20 ноября. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции. При этом он заявил, что специалистам МАГАТЭ трудно определить, кто наносит удары по объекту. «Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.