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Глава МАГАТЭ назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите

Ведомости

Отвод вооружений с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) станет частью соглашения по защите АЭС, заявил в интервью газете La Repubblica генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — сказал он (цитата по РБК).

Глава МАГАТЭ также заявил, что Россия «не против соглашения и принципа защиты станции», а стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории. Цель соглашения о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, по его словам, — избежать ядерной аварии, а «не создать благоприятную в военном отношении ситуацию для одного или другого».

Ранее на этой неделе Гросси сообщил о ведении переговоров по поводу организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. В конце ноября глава МАГАТЭ сообщил, что планирует вновь посетить Украину и Россию ради обеспечения безопасности Запорожской АЭС. 

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25 ноября российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.

Контакты МАГАТЭ с Москвой и Киевом активизировались на фоне возобновления ударов по ЗАЭС с украинской стороны 19 и 20 ноября. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции. При этом он заявил, что специалистам МАГАТЭ трудно определить, кто наносит удары по объекту. «Наша главная цель — прекратить это, а не играть в обличителей», — сказал он. 

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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