Глава «Росатома» оценил ход переговоров с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что переговоры с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу создания защитной зоны у Запорожской АЭС продолжаются, «мячик» не на стороне России, пишут «РИА Новости».
«Переговоры идут, "мячик" не на нашей стороне», — заявил Лихачев.
По его словам, Россия обозначила свою позицию и теперь ждет ответа. Глава госкорпорации «Росатом» отметил, что «сейчас решение не на российской стороне, не в Москве». Лихачев также заявил, что необходимо как можно скорее создать зону безопасности вокруг станции, «иначе это будет выглядеть просто как затягивание времени».
«<...> зона боевых действий буквально в считанных километрах, Запорожская станция нуждается в усиленной охране, и в этом смысле обязательства России — не размещать там наступательных вооружений и ударных сил», — ответил Лихачев на вопрос, останутся ли российские военные на территории станции, если появится зона безопасности. Он подчеркнул, что Запорожской АЭС «необходима всегда охрана», поэтому она «должна быть исчерпывающей для безопасности станции».
25 ноября российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС.
В ноябре Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС на фоне ее обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, утверждал он. С начала военной спецоперации станция подвергается обстрелам со стороны Украины. Активные обстрелы Запорожской АЭС ВСУ возобновили 19 и 20 ноября.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее обратил внимание на продвижение в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако, по его словам, достичь договоренностей очень сложно в условиях, когда объект находится в зоне боевых действий. При этом до этого Песков сообщал, что «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет.
Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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