Глава «Росатома» оценил ход переговоров с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее обратил внимание на продвижение в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако, по его словам, достичь договоренностей очень сложно в условиях, когда объект находится в зоне боевых действий. При этом до этого Песков сообщал, что «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет.