На Запорожской АЭС выявили агента ВСУ
Агент украинских военных находился на Запорожской (АЭС) в качестве рабочего ремонтной бригады для передачи украинским военным важных данных о станции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Карчаи, основной задачей украинского агента была скрытая съемка систем охраны станции. При этом он отметил, что у Киева практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что агентство и украинская сторона достигли прогресса на переговорах по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
При этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что основная цель создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС — это прекращение обстрелов со стороны украинских войск.