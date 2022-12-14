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На Запорожской АЭС выявили агента ВСУ

Ведомости

Агент украинских военных находился на Запорожской (АЭС) в качестве рабочего ремонтной бригады для передачи украинским военным важных данных о станции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Они пытаются внедрять на станцию людей со стороны: подрядная организация заехала на осуществление ремонтных, строительных работ. И был выявлен такой, не знаю как его назвать, наводчик или пособник диверсантов», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Карчаи, основной задачей украинского агента была скрытая съемка систем охраны станции. При этом он отметил, что у Киева практически иссяк ресурс для вербовки наводчиков среди сотрудников Запорожской АЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что агентство и украинская сторона достигли прогресса на переговорах по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

При этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что основная цель создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС — это прекращение обстрелов со стороны украинских войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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