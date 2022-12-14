На Запорожской АЭС выявили агента ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил, что агентство и украинская сторона достигли прогресса на переговорах по зоне безопасности вокруг ЗАЭС. Стороны также договорились о том, что МАГАТЭ обеспечит постоянное присутствие своих экспертов на всех АЭС Украины для минимизации рисков ядерной аварии на фоне боевых действий.