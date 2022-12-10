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Рогов сообщил об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают береговую линию Энергодара, зафиксировано около 15 ударов, сообщил в субботу ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилетов было», — сказал Рогов.

По его словам, удары происходят примерно в 2 км от Запорожской АЭС. Информация об обстрелах территории и промзоны самой ЗАЭС пока не подтверждается, уточнил он.

Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, заявил 23 ноября Рогов. В Кремле в конце ноября опровергли информацию о подготовке российских войск к уходу с ЗАЭС.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. На фоне обстрелов ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных