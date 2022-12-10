Рогов сообщил об обстреле ВСУ береговой линии Энергодара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают береговую линию Энергодара, зафиксировано около 15 ударов, сообщил в субботу ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилетов было», — сказал Рогов.
По его словам, удары происходят примерно в 2 км от Запорожской АЭС. Информация об обстрелах территории и промзоны самой ЗАЭС пока не подтверждается, уточнил он.
Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС, заявил 23 ноября Рогов. В Кремле в конце ноября опровергли информацию о подготовке российских войск к уходу с ЗАЭС.
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. На фоне обстрелов ЗАЭС глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.