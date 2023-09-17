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Политика

Сальдо заявил о взятии в плен группы украинских военных

Ведомости

В Херсонской области российские военные взяли в плен группу из восьми украинских военных, они были вооружены, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще», – написал он.

До многих воюющих на стороне Украине, по мнению Сальдо, «постепенно начинает доходить», что их жизни для военных начальников и политиков «ничего не значат». Врио губернатора напомнил, как недавно один из украинских военкомов привел данные, согласно которым из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%. 

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«Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой — 90%. А вот те, кто сдался в плен, сохранят свои жизни. Это реальный выход», – добавил Сальдо.

Ранее на Сватовском и Краснолиманском направлениях более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен после провала 13 попыток атаки. Об этом в июле сообщал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. В августе российские войска захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в районе Ольшан Харьковской области и разгромили украинскую роту пехоты, тогда в российский плен попали двое военных.

В середине августа Киев сообщил о возвращении в зону боевых действий «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Бойцы этого формирования в начале спецоперации попали в плен и затем были переданы Украине в рамках обмена. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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