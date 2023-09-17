Сальдо заявил о взятии в плен группы украинских военных
В Херсонской области российские военные взяли в плен группу из восьми украинских военных, они были вооружены, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще», – написал он.
До многих воюющих на стороне Украине, по мнению Сальдо, «постепенно начинает доходить», что их жизни для военных начальников и политиков «ничего не значат». Врио губернатора напомнил, как недавно один из украинских военкомов привел данные, согласно которым из мобилизованных прошлой осенью в строю осталось 10%.
«Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой — 90%. А вот те, кто сдался в плен, сохранят свои жизни. Это реальный выход», – добавил Сальдо.
Ранее на Сватовском и Краснолиманском направлениях более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен после провала 13 попыток атаки. Об этом в июле сообщал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. В августе российские войска захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в районе Ольшан Харьковской области и разгромили украинскую роту пехоты, тогда в российский плен попали двое военных.
В середине августа Киев сообщил о возвращении в зону боевых действий «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Бойцы этого формирования в начале спецоперации попали в плен и затем были переданы Украине в рамках обмена.