Ранее на Сватовском и Краснолиманском направлениях более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен после провала 13 попыток атаки. Об этом в июле сообщал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. В августе российские войска захватили семь опорных пунктов и девять наблюдательных постов ВСУ в районе Ольшан Харьковской области и разгромили украинскую роту пехоты, тогда в российский плен попали двое военных.