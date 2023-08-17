На Украине заявили о возвращении нацформирования «Азов» в зону боевых действий
Националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) восстановилось и вернулось в зону боевых действий. Об этом со ссылкой на врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николая Уршаловича сообщила украинская интернет-газета «Страна».
Издание уточнило, что 15 августа артиллеристы «Азова» уже выполняли боевые задачи. Сейчас бригада специального назначения находится на позиции в районе Серебрянского лесничества северо-западнее Лисичанска. Также сообщается, что отдельные боевики «Азова» «уже достаточно давно воюют на Бахмутском направлении».
2 августа 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшись в плен российским военным.
Россия и Украина в сентябре 2022 г. при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова», которые были в Турции.