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На Украине заявили о возвращении нацформирования «Азов» в зону боевых действий

Ведомости

Националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) восстановилось и вернулось в зону боевых действий. Об этом со ссылкой на врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николая Уршаловича сообщила украинская интернет-газета «Страна».

Издание уточнило, что 15 августа артиллеристы «Азова» уже выполняли боевые задачи. Сейчас бригада специального назначения находится на позиции в районе Серебрянского лесничества северо-западнее Лисичанска. Также сообщается, что отдельные боевики «Азова» «уже достаточно давно воюют на Бахмутском направлении».

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2 августа 2022 г. Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день боевики полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдавшись в плен российским военным. 

Россия и Украина в сентябре 2022 г. при посредничестве Турции провели обмен пленными. По утверждению украинской стороны, Москва передала Киеву 215 человек, в том числе более сотни бойцов и пять командиров «Азова», а также десять наемников. Президент Украины Владимир Зеленский тогда написал в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из плена командиры «Азова» останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине. 8 июля 2023 г. Зеленский сообщил о своем возвращении из Турции на Украину вместе с пятью главарями «Азова», которые были в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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