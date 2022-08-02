Оправдание украинского полка «Азов» теперь запрещено

Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день бойцы полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Их вывезли на подконтрольную ДНР территорию. Минобороны России сообщило, что тогда было вывезено 265 человек. На протяжении всего времени, пока велись дискуссии об обмене пленными, ВС откладывал заседания по рассмотрению дела. Изначально оно должно было состояться 26 мая, затем – 29 июня. Решение было принято 2 августа. 29 июня Москва и Киев провели обмен пленными в формате «144 на 144», были ли среди них азовцы, российская сторона не уточняла. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что «все освобожденные – раненые или тяжелораненые».