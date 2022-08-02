Оправдание украинского полка «Азов» теперь запрещено

Оправдание украинского полка «Азов» теперь запрещеноВерховный суд признал военизированное формирование террористическим
Верховный суд (ВС) признал полк «Азов» (создан в 2014 г.) террористической организацией и запретил деятельность структуры на территории России. Иск Генпрокуратуры был подан в ВС 17 мая. В тот день бойцы полка «Азов» стали покидать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Их вывезли на подконтрольную ДНР территорию. Минобороны России сообщило, что тогда было вывезено 265 человек. На протяжении всего времени, пока велись дискуссии об обмене пленными, ВС откладывал заседания по рассмотрению дела. Изначально оно должно было состояться 26 мая, затем – 29 июня. Решение было принято 2 августа. 29 июня Москва и Киев провели обмен пленными в формате «144 на 144», были ли среди них азовцы, российская сторона не уточняла. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявлял, что «все освобожденные – раненые или тяжелораненые».
Признание организации террористической влечет за собой правовые последствия. Теперь любое упоминание полка даже в старых публикациях должно сопровождаться соответствующей маркировкой: «признан террористической организаций и запрещен в России», говорит представитель проекта «Сетевые свободы». Отсутствие маркировки грозит привлечением к ответственности по ч. 2 ст. 13.15 КоАПа («злоупотребление свободой массовой информации»), т. е. штрафом от 2000 до 2500 руб. А оправдание деятельности вооруженного формирования (особенно с использованием СМИ или интернета) будет грозить штрафом или лишением свободы на срок от пяти до семи лет. Соответствующая статья 205.2 есть в УК уже с 2017 г. Демонстрация символики, связанной с полком «Азов», грозит административным арестом до 15 суток по ст. 20.3 КоАП РФ.
Статья 205.5 УК («организация деятельности террористической организации и участие в ней») предполагает ответственность до 20 лет лишения свободы за участие в деятельности организаций, подобных «Азову». По общему правилу закон не имеет обратной силы, т. е. привлекать к ответственности за действия до вступления в силу решения суда нельзя, говорит юрист Анастасия Буракова. Иными словами, бойцов «Азова» нельзя привлечь по «террористическим» статьям, поскольку на момент, когда они стали пленными, такого решения суда не было, считает Буракова. Хотя не исключено, что ради азовцев это правило обойдут. В примечании к ст. 205.5 УК говорится: если лицо добровольно прекратило участие в этой организации и не совершало иных преступлений, то его уголовное преследование прекращается.
ТАСС со ссылкой на источник сообщал 18 июня, что в Россию из ДНР этапированы офицеры различных украинских подразделений, в том числе некоторые руководители «Азова» (официально это не подтверждалось). Кроме того, 2 августа Следственный комитет России сообщил, что Басманный районный суд Москвы заочно признал россиянина Антона Королева виновным в наемничестве (ч. 1 ст. 280 УК) и публичных призывах к экстремизму (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По версии следствия, Королев был участником «Азова» с 2014 г. и проходил подготовку на его тренировочных базах. По двум статьям УК суд назначил ему девять лет колонии, это единственное известное дело в отношении россиянина.-