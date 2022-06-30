Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по «прямому указанию Путина»

Накануне Украина и ДНР провели обмен военнопленными по формуле 144 на 144, сообщил в своем Telegram-канале глава признанной Россией республики Денис Пушилин. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины назвало обмен самым крупным с начала российской спецоперации, говорилось в заявлении ведомства. По словам Пушилина, в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие». По его словам, среди них есть мобилизованные солдаты, которые при разных обстоятельствах попали в плен.