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Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по «прямому указанию Путина»

Ведомости

Обмен российских и украинских военнослужащих, в числе которых были пленные с «Азовстали» в Мариуполе, был произведен накануне, 29 июня, по формуле 144 на 144 по прямому указанию президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации [президента России Владимира Путина]», — заявил Конашенков. Он отметил, что большинство переданных украинской стороной военнослужащих составляют бойцы народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Минобороны уточнил, что в плену находятся более шести тысяч военнослужащих Украины.

Накануне Украина и ДНР провели обмен военнопленными по формуле 144 на 144, сообщил в своем Telegram-канале глава признанной Россией республики Денис Пушилин. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины назвало обмен самым крупным с начала российской спецоперации, говорилось в заявлении ведомства. По словам Пушилина, в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие». По его словам, среди них есть мобилизованные солдаты, которые при разных обстоятельствах попали в плен.

В МИД России ранее указывали, что обмен российских военных на пленных с «Азовстали» допускается, если это «не будет противоречить здравому смыслу». Верховный суд России 29 июня отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией полка нацгвардии Украины «Азов», часть которого обороняла территорию предприятия, до 2 августа. До этого, 20 мая, министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В результате операции в плен сдались в общей сложности 2439 украинских военных.

Ранее по теме: Украина и ДНР провели самый большой обмен военнопленными с начала спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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