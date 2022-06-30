Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по «прямому указанию Путина»
Обмен российских и украинских военнослужащих, в числе которых были пленные с «Азовстали» в Мариуполе, был произведен накануне, 29 июня, по формуле 144 на 144 по прямому указанию президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков на брифинге, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вчера, 29 июня, состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации [президента России Владимира Путина]», — заявил Конашенков. Он отметил, что большинство переданных украинской стороной военнослужащих составляют бойцы народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Минобороны уточнил, что в плену находятся более шести тысяч военнослужащих Украины.
Накануне Украина и ДНР провели обмен военнопленными по формуле 144 на 144, сообщил в своем Telegram-канале глава признанной Россией республики Денис Пушилин. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины назвало обмен самым крупным с начала российской спецоперации, говорилось в заявлении ведомства. По словам Пушилина, в плену у Киева были «очень ценные военнослужащие». По его словам, среди них есть мобилизованные солдаты, которые при разных обстоятельствах попали в плен.
В МИД России ранее указывали, что обмен российских военных на пленных с «Азовстали» допускается, если это «не будет противоречить здравому смыслу». Верховный суд России 29 июня отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании террористической организацией полка нацгвардии Украины «Азов», часть которого обороняла территорию предприятия, до 2 августа. До этого, 20 мая, министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В результате операции в плен сдались в общей сложности 2439 украинских военных.