Песков: тема передачи азовцев на переговорах не поднималась
Тема передачи боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не поднималась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь не заходила. Это достаточно чувствительная тема, и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается. Есть уполномоченные ведомства с двух сторон, они ведут эти переговоры. Они всегда очень чувствительные и ведутся всегда в очень чувствительном режиме», – сказал он.
Песков уточнил, что отдельно в Сочи прошли переговоры министров обороны России и Турции.
2 августа Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о встрече. Тогда лидеры двух стран также обсудили зерновую сделку, из которой Россия вышла 17 июля. Тема передачи командиров «Азова» Украине в ходе телефонного разговора не поднималась, подчеркивал Песков.
Киев сообщил о возвращении «Азова» в зону боевых действий в середине августа. В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными, включая более сотни бойцов и пять командиров «Азова». Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.