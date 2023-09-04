Песков: тема передачи азовцев на переговорах не поднималась

«Речь не заходила. Это достаточно чувствительная тема, и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается. Есть уполномоченные ведомства с двух сторон, они ведут эти переговоры. Они всегда очень чувствительные и ведутся всегда в очень чувствительном режиме», – сказал он.