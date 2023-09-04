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Политика

Песков: тема передачи азовцев на переговорах не поднималась

Ведомости

Тема передачи боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не поднималась. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь не заходила. Это достаточно чувствительная тема, и обычно, конечно, в таких форматах она не обсуждается. Есть уполномоченные ведомства с двух сторон, они ведут эти переговоры. Они всегда очень чувствительные и ведутся всегда в очень чувствительном режиме», – сказал он.

Песков уточнил, что отдельно в Сочи прошли переговоры министров обороны России и Турции.

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2 августа Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, договорились о встрече. Тогда лидеры двух стран также обсудили зерновую сделку, из которой Россия вышла 17 июля. Тема передачи командиров «Азова» Украине в ходе телефонного разговора не поднималась, подчеркивал Песков.

Киев сообщил о возвращении «Азова» в зону боевых действий в середине августа. В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными, включая более сотни бойцов и пять командиров «Азова». Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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