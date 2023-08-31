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Минобороны сообщило об отражении атаки «Азова»

Ведомости

Российские военные отразили на краснолиманском направлении атаку ВСУ, а также националистов бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александра Савчука.

Уточняется, что атака была пресечена в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате противник потерял более 60 человек, также были уничтожены машина пехоты, боевая бронированная машина, два пикапа и два беспилотника «Лелека-100», отметил Савчук.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили около 30 артиллерийских позиций противника и поразили гаубицу «Мста-Б» с боевым расчетом.

30 августа Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества. По данным ведомства, за сутки противник потерял до 60 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля на краснолиманском направлении.

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Киев сообщил о возвращении «Азова» в зону боевых действий в середине августа. В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными, включая более сотни бойцов и пять командиров «Азова». Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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