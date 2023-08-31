Минобороны сообщило об отражении атаки «Азова»
Российские военные отразили на краснолиманском направлении атаку ВСУ, а также националистов бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александра Савчука.
Уточняется, что атака была пресечена в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате противник потерял более 60 человек, также были уничтожены машина пехоты, боевая бронированная машина, два пикапа и два беспилотника «Лелека-100», отметил Савчук.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска подавили около 30 артиллерийских позиций противника и поразили гаубицу «Мста-Б» с боевым расчетом.
30 августа Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества. По данным ведомства, за сутки противник потерял до 60 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля на краснолиманском направлении.
Киев сообщил о возвращении «Азова» в зону боевых действий в середине августа. В сентябре 2022 г. Россия и Украина при посредничестве Турции провели обмен пленными, включая более сотни бойцов и пять командиров «Азова». Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевики останутся в Турции до окончания боевых действий на Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.