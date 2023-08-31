Минобороны сообщило об отражении атаки «Азова»

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. ВСУ ведут наступательные действия с начала июня этого года. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника.