Группировка «Центр» отразила 13 попыток атак ВСУ и взяла в плен 40 военных
На сватовском и краснолиманском направлениях более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен после провала 13 попыток атаки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет «РИА Новости».
«В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе», – сообщил Савчук.
Уточняется, что было уничтожено три боевых машины пехоты, четыре бронированных машины, а также пять пикапов. Кроме того, российские силы поразили орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.
22 июля Минобороны сообщило об отражении 14 атак ВСУ на донецком направлении, на краснолиманском направлении отражены семь атак противника.
В министерстве также отмечали, что в Черниговской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украине уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 «сбежали из районов боевых действий».