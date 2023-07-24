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Группировка «Центр» отразила 13 попыток атак ВСУ и взяла в плен 40 военных

Ведомости

На сватовском и краснолиманском направлениях более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен после провала 13 попыток атаки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, пишет «РИА Новости».

«В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понесли значительные потери в личном составе», – сообщил Савчук.

Уточняется, что было уничтожено три боевых машины пехоты, четыре бронированных машины, а также пять пикапов. Кроме того, российские силы поразили орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.

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22 июля Минобороны сообщило об отражении 14 атак ВСУ на донецком направлении, на краснолиманском направлении отражены семь атак противника.

В министерстве также отмечали, что в Черниговской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По данным ведомства, с начала спецоперации на Украине уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 «сбежали из районов боевых действий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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