Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников при ударе по Львову
Минобороны России сообщило об уничтожении «большого количества» польских и немецких наемников результате удара по территории академии сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове. Об этом говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.
«По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников», – сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что всего с начала спецоперации на Украине уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 «сбежали из районов боевых действий».
За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили 14 атак украинских военных на донецком направлении. У Новгородского и Констинтиновки в ДНР уничтожены склады боеприпасов.
«В районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Веселое и Ясногорка Донецкой народной республики, поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наемников», – сообщают в министерстве.
На краснолиманском направлении отражены семь атак противника. У Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы (ДРГ). На южно-донецком направдении отражены три атаки, на запорожском пресечена деятельность двух ДРГ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117-ти районах», – заявили в Минобороны.
Также в министерстве сообщили, что в Черниговской области был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а на авиабазе «Канатово» в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.
За сутки средства ПВО перехватили 15 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM и крылатую ракету Storm Shadow. Уничтожено 15 беспилотников.
Ранее об ударе по Львову сообщал Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, удар «Калибром» был нанесен по девятому учебному корпусу академии сухопутных войск ВСУ, где располагались иностранные специалисты по боевой подготовке, минно-взрывному делу и диверсионным мероприятиям.
«Все погибшие, предположительно, должны были отправиться поближе к линии фронта для проверки и подготовки штурмовых и механизированных подразделений ВСУ», – говорилось в сообщении канала.