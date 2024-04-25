Путин связал успех на поле боя со скоростью решения технологических задач

В этой связи президент поддержал предложение члена правления РСПП, соучредителя компании «Беспилотные технологии» Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе РСПП. В консорциум для плановой подготовки кадров, которые необходимы как на сегодняшний день, так и в течение ближайших пяти-семи лет, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. По словам Утенкова, эти технологии будут востребованные и в логистической, и в сельскохозяйственной отраслях, и в сфере безопасности.