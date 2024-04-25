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Путин связал успех на поле боя со скоростью решения технологических задач

Ведомости

Успех на поле боя зависит от того, как быстро решаются технологические задачи, у России это получается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин подчеркнул, что беспилотная авиация и связанные с ней технологии искусственного интеллекта – одни из важнейших отраслей. В ней заняты как Минобороны, так и так называемые «народные ВПК». Предложений в этой области очень много, по словам президента, они рождаются каждый день.

«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. У нас получается – и в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются», – заявил глава государства.

В этой связи президент поддержал предложение члена правления РСПП, соучредителя компании «Беспилотные технологии» Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе РСПП. В консорциум для плановой подготовки кадров, которые необходимы как на сегодняшний день, так и в течение ближайших пяти-семи лет, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. По словам Утенкова, эти технологии будут востребованные и в логистической, и в сельскохозяйственной отраслях, и в сфере безопасности.

Летом 2023 г. Путин поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. Он также заявил о необходимости рассмотреть вопрос о цифровой трансформации обслуживания воздушного движения, в том числе навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия незаконному применению беспилотных авиационных систем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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