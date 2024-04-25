Путин связал успех на поле боя со скоростью решения технологических задач
Успех на поле боя зависит от того, как быстро решаются технологические задачи, у России это получается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин подчеркнул, что беспилотная авиация и связанные с ней технологии искусственного интеллекта – одни из важнейших отраслей. В ней заняты как Минобороны, так и так называемые «народные ВПК». Предложений в этой области очень много, по словам президента, они рождаются каждый день.
«Успех на линии боевого соприкосновения зависит от того сегодня, насколько эффективно и быстро решаются технологические задачи. С каким опережением противоборствующие стороны это делают. Вот просто в режиме реального времени. И у нас получается. У нас получается – и в Минобороны занимаются, и гражданские ведомства занимаются», – заявил глава государства.
В этой связи президент поддержал предложение члена правления РСПП, соучредителя компании «Беспилотные технологии» Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе РСПП. В консорциум для плановой подготовки кадров, которые необходимы как на сегодняшний день, так и в течение ближайших пяти-семи лет, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. По словам Утенкова, эти технологии будут востребованные и в логистической, и в сельскохозяйственной отраслях, и в сфере безопасности.
Летом 2023 г. Путин поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны. Он также заявил о необходимости рассмотреть вопрос о цифровой трансформации обслуживания воздушного движения, в том числе навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия незаконному применению беспилотных авиационных систем.