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МИД России объявил о высылке двух дипломатов Латвии

Ведомости

Москва высылает двух латвийских дипломатов после высылки российских сотрудников посольства в Латвии, сообщили в МИД РФ.

«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», – говорится в сообщении.

Для объявления сотрудников посольства персонами нон грата в МИД была вызвана временный поверенный в делах Латвии Даце Рутка, где ей выразили решительный протест в связи с высылкой двух дипломатов из России.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что в случае продолжении латвийской стороной «враждебных действий в отношении российских дипломатов Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги».

МИД Латвии в конце марта объявил российского дипломата персоной нон грата. Тогда временному поверенному в делах посольства России Олегу Зыкову выразили решительный протест в связи с «неприемлемыми и провокационными публичными сообщениями, проводимыми посольством в течение длительного периода».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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