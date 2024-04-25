МИД России объявил о высылке двух дипломатов Латвии
Москва высылает двух латвийских дипломатов после высылки российских сотрудников посольства в Латвии, сообщили в МИД РФ.
«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», – говорится в сообщении.
Для объявления сотрудников посольства персонами нон грата в МИД была вызвана временный поверенный в делах Латвии Даце Рутка, где ей выразили решительный протест в связи с высылкой двух дипломатов из России.
Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что в случае продолжении латвийской стороной «враждебных действий в отношении российских дипломатов Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги».
МИД Латвии в конце марта объявил российского дипломата персоной нон грата. Тогда временному поверенному в делах посольства России Олегу Зыкову выразили решительный протест в связи с «неприемлемыми и провокационными публичными сообщениями, проводимыми посольством в течение длительного периода».