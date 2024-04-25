В Польше сообщили, что экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154 Качиньского
Экспертизы не подтвердили факта взрыва на борту самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 г. Об этом сообщил официальный представитель генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак.
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», – сказал представитель прокуратуры (цитата по «РИА Новости»).
В январе МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы. В середине декабря 2023 г. министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что Варшава откажется от версий о причастности России к крушению в 2010 г.
10 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского под Смоленском не оправдались. Он добавил, что отчет о работе комиссии по расследованию катастрофы будет готов до конца июня. В феврале расследование авиакатастрофы было продлено до 31 декабря 2024 г.
Авиакатастрофа Ту-154 польского президента Качиньского произошла 10 апреля 2010 г. Посадка проходила в условиях тумана, лайнер врезался в деревья и развалился на части. На его борту было 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни, все они погибли.