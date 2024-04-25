В Польше сообщили, что экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154 Качиньского

В январе МИД Польши заявил, что официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы. В середине декабря 2023 г. министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский заявил, что Варшава откажется от версий о причастности России к крушению в 2010 г.