Хуситы сообщили об атаке на израильское судно в Аденском заливе

В тот же день иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление хуситов сообщило о ракетном ударе по американскому кораблю Maersk Yorktown. Утверждалось, что попадание было точным. Кроме того, хуситы при помощи беспилотников атаковали военный эсминец США в Аденском заливе и израильский корабль Msc Veracruz в Индийском океане.