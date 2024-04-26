Хуситы сообщили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
Йеменские хуситы сообщили об атаке на израильский корабль в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, заявление опубликовано в Telegram.
«Военно-морские силы ВС Йемена провели операцию по нацеливанию на израильский корабль (MSC Darwin) в Аденском заливе, используя ряд подходящих корабельных ракет и ряд беспилотников, и операция успешно достигла своих целей», – говорится в сообщении.
Центральное командование США (CENTCOM) ранее сообщило об отражении баллистической ракеты, запущенной по американскому кораблю в Аденским заливе 24 апреля. Предположительно, целью обстрела было судно MV Yorktown, идущее под флагом США. На борту в общей сложности находились 22 члена экипажа, это граждане США и Греции.
В тот же день иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление хуситов сообщило о ракетном ударе по американскому кораблю Maersk Yorktown. Утверждалось, что попадание было точным. Кроме того, хуситы при помощи беспилотников атаковали военный эсминец США в Аденском заливе и израильский корабль Msc Veracruz в Индийском океане.
Хуситы Йемена с осени 2023 г. атакуют израильские суда и корабли, идущие в порты Израиля, в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас».
На фоне нападений, США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.