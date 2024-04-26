Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

На фоне введения санкций и блокировки российских активов за рубежом Россия начала переход на расчеты с другими странами в национальных валютах. В сентябре 2022 г. в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту. В то же время он отмечал, что у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики.