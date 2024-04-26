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Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

Ведомости

Советники экс-президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования доллара во внешней торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

По словам собеседников, среди возможных ограничительных мер – введение экспортного контроля, обвинение в валютной манипуляции и тарифы. Источники утверждают, что таким образом команда Трампа хочет противодействовать шагам развивающихся стран по снижению зависимости от доллара. 

На фоне введения санкций и блокировки российских активов за рубежом Россия начала переход на расчеты с другими странами в национальных валютах. В сентябре 2022 г. в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту. В то же время он отмечал, что у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин напомнил, что до 2022 г. около 80% расчетов РФ во внешней торговле были в долларах и евро. С третьими странами 50% расчетов велись в долларах, сейчас же этот показатель упал до 13%, утверждал российский лидер. Решение США ограничить расчеты РФ в долларах он назвал «полной дурью» с точки зрения интересов Вашингтона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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