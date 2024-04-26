Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
Советники экс-президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования доллара во внешней торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников, среди возможных ограничительных мер – введение экспортного контроля, обвинение в валютной манипуляции и тарифы. Источники утверждают, что таким образом команда Трампа хочет противодействовать шагам развивающихся стран по снижению зависимости от доллара.
На фоне введения санкций и блокировки российских активов за рубежом Россия начала переход на расчеты с другими странами в национальных валютах. В сентябре 2022 г. в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил об утрате доверия к доллару, евро и фунту. В то же время он отмечал, что у России нет цели дедолларизации своей и мировой экономики.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин напомнил, что до 2022 г. около 80% расчетов РФ во внешней торговле были в долларах и евро. С третьими странами 50% расчетов велись в долларах, сейчас же этот показатель упал до 13%, утверждал российский лидер. Решение США ограничить расчеты РФ в долларах он назвал «полной дурью» с точки зрения интересов Вашингтона.