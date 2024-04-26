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Ван И: отношения КНР с США в «целом стабилизировались»

Ведомости

Директор Центрального управления иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о стабилизации в отношениях Китая с США, сообщило китайское агентство «Синьхуа».

В ходе встречи, пишет агентство, Ван также сообщил, что Китай придерживается принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, стремясь к развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений. Вместе с тем он подчеркнул, что отношения Китая и США «по-прежнему сталкиваются с растущими негативными факторами». Так, по его словам, «законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а коренные интересы КНР постоянно подвергаются вызовам».

Согласно сообщению государственного департамента США, Блинкен и Ван в ходе встречи затронули тему совместной борьбы с наркоторговлей.

Госсекретарь США прибыл в Шанхай 24 апреля, он пробудет в стране до 26 апреля. В последний день своего трехдневного визита Блинкен встретился также с председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне «Ведомости» писали, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России. «Наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая», – заявлял Блинкен в ходе брифинга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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