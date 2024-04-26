Ван И: отношения КНР с США в «целом стабилизировались»

В ходе встречи, пишет агентство, Ван также сообщил, что Китай придерживается принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, стремясь к развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений. Вместе с тем он подчеркнул, что отношения Китая и США «по-прежнему сталкиваются с растущими негативными факторами». Так, по его словам, «законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а коренные интересы КНР постоянно подвергаются вызовам».