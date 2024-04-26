Ван И: отношения КНР с США в «целом стабилизировались»
Директор Центрального управления иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о стабилизации в отношениях Китая с США, сообщило китайское агентство «Синьхуа».
В ходе встречи, пишет агентство, Ван также сообщил, что Китай придерживается принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, стремясь к развитию стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений. Вместе с тем он подчеркнул, что отношения Китая и США «по-прежнему сталкиваются с растущими негативными факторами». Так, по его словам, «законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а коренные интересы КНР постоянно подвергаются вызовам».
Согласно сообщению государственного департамента США, Блинкен и Ван в ходе встречи затронули тему совместной борьбы с наркоторговлей.
Госсекретарь США прибыл в Шанхай 24 апреля, он пробудет в стране до 26 апреля. В последний день своего трехдневного визита Блинкен встретился также с председателем КНР Си Цзиньпином.
Накануне «Ведомости» писали, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России. «Наша цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая», – заявлял Блинкен в ходе брифинга.