МИД Китая заявил об ответственности НАТО за кризис на Украине

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network заявил, что позиция Китая по конфликту на Украине последовательна, ясна и прозрачна. Китай никогда не был безучастным в этом вопросе. Министр напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин продвигал мирные переговоры как «единственный реальный выход» во время отдельных встреч с лидерами разных стран, включая Россию и Украину.