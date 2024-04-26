МИД Китая заявил об ответственности НАТО за кризис на Украине
НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время ежедневного брифинга.
«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network заявил, что позиция Китая по конфликту на Украине последовательна, ясна и прозрачна. Китай никогда не был безучастным в этом вопросе. Министр напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин продвигал мирные переговоры как «единственный реальный выход» во время отдельных встреч с лидерами разных стран, включая Россию и Украину.
По словам Ван И, по-прежнему существует риск углубления и эскалации конфликта. В связи с этим он призвал международное сообщество объединить усилия для достижения мира.