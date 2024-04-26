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МИД Китая заявил об ответственности НАТО за кризис на Украине

Ведомости

НАТО несет прямую ответственность за кризис на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время ежедневного брифинга.

«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network заявил, что позиция Китая по конфликту на Украине последовательна, ясна и прозрачна. Китай никогда не был безучастным в этом вопросе. Министр напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин продвигал мирные переговоры как «единственный реальный выход» во время отдельных встреч с лидерами разных стран, включая Россию и Украину. 

По словам Ван И, по-прежнему существует риск углубления и эскалации конфликта. В связи с этим он призвал международное сообщество объединить усилия для достижения мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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