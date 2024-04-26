МИД КНР: Пекин никогда не оставался в стороне от украинского кризиса
Позиция Китая по конфликту на Украине последовательна, ясна и прозрачна, Китай никогда не был безучастным в этом вопросе. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network.
«Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не оставался в стороне. За последние два года, прошедшие с момента эскалации кризиса, Китай упорно работал над прекращением огня и окончанием боевых действий», – сказал Ван И.
Министр напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин продвигал мирные переговоры как «единственный реальный выход» во время отдельных встреч с лидерами разных стран, включая Россию и Украину.
По словам Ван И, по-прежнему существует риск углубления и эскалации конфликта. В связи с этим он призвал международное сообщество объединить усилия для достижения мира.
В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.
В то же время Запад поддерживает «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров называл «формулу мира» иллюзорной.