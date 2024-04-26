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МИД КНР: Пекин никогда не оставался в стороне от украинского кризиса

Ведомости

Позиция Китая по конфликту на Украине последовательна, ясна и прозрачна, Китай никогда не был безучастным в этом вопросе. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network.

«Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не оставался в стороне. За последние два года, прошедшие с момента эскалации кризиса, Китай упорно работал над прекращением огня и окончанием боевых действий», – сказал Ван И. 

Министр напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин продвигал мирные переговоры как «единственный реальный выход» во время отдельных встреч с лидерами разных стран, включая Россию и Украину. 

По словам Ван И, по-прежнему существует риск углубления и эскалации конфликта. В связи с этим он призвал международное сообщество объединить усилия для достижения мира.

В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что в этом плане есть «здравые вещи» и что документ учитывает необходимость устранить первопричины кризиса.

В то же время Запад поддерживает «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров называл «формулу мира» иллюзорной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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