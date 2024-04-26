В Кремле отказались прислушиваться к выводам Европарламента о выборах в РФ
Резолюция Европарламента с критикой президентских выборов в России и призыв к ограничению контактов с руководством страны – это не те заявления, к которым готовы прислушиваться в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Европарламент уже давно ступил на позициях такой прочной, последовательной русофобии и, конечно, вопреки, наверное, основному призванию парламентариев – это выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога – он превратился в машину оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее», – подчеркнул представитель Кремля.
Европарламент принял и опубликовал резолюцию с осуждением российских выборов 25 апреля. Европейские парламентарии утверждают, что выборы президента РФ якобы прошли с нарушениями, а в новых регионах и Крыму были нелигитимными. Они также призвали к активному взаимодействию и поддержке «диссидентов».
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, что стало рекордом. По итогам подсчета голосов победил действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин с результатом 87,28%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.
Инаугурация президента состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок.