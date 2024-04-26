В Кремле отказались прислушиваться к выводам Европарламента о выборах в РФ

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, что стало рекордом. По итогам подсчета голосов победил действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин с результатом 87,28%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.