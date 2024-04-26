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В Кремле отказались прислушиваться к выводам Европарламента о выборах в РФ

Ведомости

Резолюция Европарламента с критикой президентских выборов в России и призыв к ограничению контактов с руководством страны – это не те заявления, к которым готовы прислушиваться в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европарламент уже давно ступил на позициях такой прочной, последовательной русофобии и, конечно, вопреки, наверное, основному призванию парламентариев – это выстраивать диалог, искать пути для выстраивания диалога – он превратился в машину оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее», – подчеркнул представитель Кремля.

Европарламент принял и опубликовал резолюцию с осуждением российских выборов 25 апреля. Европейские парламентарии утверждают, что выборы президента РФ якобы прошли с нарушениями, а в новых регионах и Крыму были нелигитимными. Они также призвали к активному взаимодействию и поддержке «диссидентов».

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%. В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, что стало рекордом. По итогам подсчета голосов победил действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин с результатом 87,28%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.

Инаугурация президента состоится 7 мая. Тогда Путин официально вступит в свой пятый президентский срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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