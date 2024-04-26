Песков: официальных данных о наличии у Иванова дорогостоящей недвижимости нет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не видел официальные данные о наличии у замминистра обороны Тимура Иванова дома на Рублевке. Об этом он сообщил в ходе брифинга.
«Ну, вы знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю о наличии такой недвижимости во владении Иванова.
25 апреля Telegram-канал Shot опубликовал фотографии из предполагаемого особняка Иванова на Рублевке. По оценке издания, стоимость дома составляет 1 млрд руб., его площадь – 1000 кв. м. Данный дом якобы фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова.
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Адвокат рассказал «Ведомостям», что замминистра вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. Сам Иванов вину не признает.