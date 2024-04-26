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Песков: официальных данных о наличии у Иванова дорогостоящей недвижимости нет

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не видел официальные данные о наличии у замминистра обороны Тимура Иванова дома на Рублевке. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Ну, вы знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю о наличии такой недвижимости во владении Иванова.

25 апреля Telegram-канал Shot опубликовал фотографии из предполагаемого особняка Иванова на Рублевке. По оценке издания, стоимость дома составляет 1 млрд руб., его площадь – 1000 кв. м. Данный дом якобы фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова.

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал замминистра до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере). Адвокат рассказал «Ведомостям», что замминистра вменяется оказание помощи неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы ему принадлежащих. Сам Иванов вину не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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