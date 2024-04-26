Песков: официальных данных о наличии у Иванова дорогостоящей недвижимости нет

«Ну, вы знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю о наличии такой недвижимости во владении Иванова.