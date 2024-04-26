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Си заявил Блинкену, что США должны избегать «порочной конкуренции» с Китаем

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что две страны не должны вступать в «порочную конкуренцию», поскольку двусторонние отношения остаются напряженными. Об этом пишет The Financial Times.

Во время встречи в Пекине Си сказал Блинкену, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками, и должны стремиться к «взаимному успеху», а не «вредить друг другу».

«Китай рад видеть уверенные, открытые, процветающие <...> Соединенные Штаты. Мы надеемся, что американская сторона также сможет смотреть на развитие Китая в позитивном и активном свете», – сказал председатель КНР.

Выступая после встречи c китайским лидером, Блинкен сказал, что, хотя он стремится к углублению сотрудничества там, где интересы совпадают, США очень четко осознают вызовы, которые бросает Китай.

По словам представителя госдепартамента, во время утренних переговоров 26 апреля с министром иностранных дел Ван И Блинкен также отметил важность поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.

24 апреля Блинкен прибыл в Китай с трехдневным визитом. 26 апреля прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и Ван И. Госсекретарь США ранее на брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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