Си заявил Блинкену, что США должны избегать «порочной конкуренции» с Китаем
Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что две страны не должны вступать в «порочную конкуренцию», поскольку двусторонние отношения остаются напряженными. Об этом пишет The Financial Times.
Во время встречи в Пекине Си сказал Блинкену, что США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками, и должны стремиться к «взаимному успеху», а не «вредить друг другу».
«Китай рад видеть уверенные, открытые, процветающие <...> Соединенные Штаты. Мы надеемся, что американская сторона также сможет смотреть на развитие Китая в позитивном и активном свете», – сказал председатель КНР.
Выступая после встречи c китайским лидером, Блинкен сказал, что, хотя он стремится к углублению сотрудничества там, где интересы совпадают, США очень четко осознают вызовы, которые бросает Китай.
По словам представителя госдепартамента, во время утренних переговоров 26 апреля с министром иностранных дел Ван И Блинкен также отметил важность поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.
24 апреля Блинкен прибыл в Китай с трехдневным визитом. 26 апреля прошли его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и Ван И. Госсекретарь США ранее на брифинге для журналистов заявил, что основной темой обсуждения в Пекине станет якобы оказываемая Китаем поддержка военно-промышленному комплексу России.