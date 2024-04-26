МИД Великобритании вызвал посла России
Российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с «организованной Россией вредоносной деятельностью», сообщили в пресс-службе правительства королевства.
«Великобритания глубоко обеспокоена организованной Россией вредоносной деятельностью на территории Великобритании, а также более широкой моделью поведения, которую мы наблюдаем со стороны РФ, спонсирующей такую деятельность на территории других суверенных государств», – говорится в сообщении.
В британском МИДе также призвали к немедленному прекращению этой деятельности.
В декабре 2023 г. Келина также вызывали в МИД Британии после введения санкций против двух граждан РФ, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto. Тогда британские власти заявляли, что они якобы разоблачили серию попыток кибератак со стороны российских спецслужб, направленных против высокопоставленных лиц королевства.
19 марта МИД России объявил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду из-за агитационных публикаций диппредставительства в период проведения выборов президента России.
В ведомстве указывали, что публикации были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях и являются вмешательством во внутренние дела страны.