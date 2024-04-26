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МИД Великобритании вызвал посла России

Ведомости

Российский посол в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с «организованной Россией вредоносной деятельностью», сообщили в пресс-службе правительства королевства.

«Великобритания глубоко обеспокоена организованной Россией вредоносной деятельностью на территории Великобритании, а также более широкой моделью поведения, которую мы наблюдаем со стороны РФ, спонсирующей такую деятельность на территории других суверенных государств», – говорится в сообщении.

В британском МИДе также призвали к немедленному прекращению этой деятельности.

В декабре 2023 г. Келина также вызывали в МИД Британии после введения санкций против двух граждан РФ, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto. Тогда британские власти заявляли, что они якобы разоблачили серию попыток кибератак со стороны российских спецслужб, направленных против высокопоставленных лиц королевства.

19 марта МИД России объявил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве Тому Додду из-за агитационных публикаций диппредставительства в период проведения выборов президента России. 

В ведомстве указывали, что публикации были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях и являются вмешательством во внутренние дела страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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