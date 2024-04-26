МИД Великобритании вызвал посла России

В декабре 2023 г. Келина также вызывали в МИД Британии после введения санкций против двух граждан РФ, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto. Тогда британские власти заявляли, что они якобы разоблачили серию попыток кибератак со стороны российских спецслужб, направленных против высокопоставленных лиц королевства.