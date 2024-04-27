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Die Welt: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции РФ по языку

Ведомости

Немецкая газета Die Welt раскрыла подробности мирного соглашения, которое представители России и Украины разработали и представили в Стамбуле в 2022 г. вскоре после начала спецоперации. Оно устанавливало нейтральный статус Украины и давало ей гарантии безопасности в будущем.

По данным газеты, Киев отказался от сделки после того, как Россия выдвинула дополнительные условия. Среди них было требование сделать русский вторым официальным языком на Украине, отменить взаимные санкции и прекратить судебные иски в международных судах.

В беседе с журналистами Die Welt член украинской делегации в Стамбуле отметил, что «это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». По его словам, соглашение спасло бы бесчисленное количество жизней.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.

1 марта The Wall Street Journal также писала об условиях мирного российско-украинского соглашения в 2022 г. Согласно данным издания, среди условий обсуждалось, что под контролем РФ сохранился бы только Крым, а будущее ДНР и ЛНР было бы решено позже в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В материале не упоминаются Херсонская и Запорожская области, но ранее ряд участвовавших в переговорах лиц сообщали, что Москва якобы соглашалась вывести войска с этих территорий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текст мирного соглашения с Украиной действительно был согласован весной 2022 г. в рамках переговорного процесса, однако публиковать его не хотелось бы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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