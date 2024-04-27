Die Welt: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции РФ по языку
Немецкая газета Die Welt раскрыла подробности мирного соглашения, которое представители России и Украины разработали и представили в Стамбуле в 2022 г. вскоре после начала спецоперации. Оно устанавливало нейтральный статус Украины и давало ей гарантии безопасности в будущем.
По данным газеты, Киев отказался от сделки после того, как Россия выдвинула дополнительные условия. Среди них было требование сделать русский вторым официальным языком на Украине, отменить взаимные санкции и прекратить судебные иски в международных судах.
В беседе с журналистами Die Welt член украинской делегации в Стамбуле отметил, что «это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». По его словам, соглашение спасло бы бесчисленное количество жизней.
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что стороны были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.
1 марта The Wall Street Journal также писала об условиях мирного российско-украинского соглашения в 2022 г. Согласно данным издания, среди условий обсуждалось, что под контролем РФ сохранился бы только Крым, а будущее ДНР и ЛНР было бы решено позже в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В материале не упоминаются Херсонская и Запорожская области, но ранее ряд участвовавших в переговорах лиц сообщали, что Москва якобы соглашалась вывести войска с этих территорий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текст мирного соглашения с Украиной действительно был согласован весной 2022 г. в рамках переговорного процесса, однако публиковать его не хотелось бы.