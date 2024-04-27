Die Welt: Киев отказался от переговоров в 2022 году из-за позиции РФ по языку

1 марта The Wall Street Journal также писала об условиях мирного российско-украинского соглашения в 2022 г. Согласно данным издания, среди условий обсуждалось, что под контролем РФ сохранился бы только Крым, а будущее ДНР и ЛНР было бы решено позже в ходе личных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В материале не упоминаются Херсонская и Запорожская области, но ранее ряд участвовавших в переговорах лиц сообщали, что Москва якобы соглашалась вывести войска с этих территорий.