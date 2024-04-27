Зеленский в декабре говорил Джонсону, что оружие у ВСУ закончится к марту – апрелю
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 г. сообщал спикеру палаты представителей конгресса США Майку Джонсону, что оружие у Киева закончится к марту – апрелю 2024 г., если не будет выделено дополнительное финансирование. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, Джонсон воспринял этот прогноз Зеленского как крайний срок для согласования финансирования в парламенте США. Парламентарий доверил законодательную подготовку пакета помощи Киеву своему советнику по национальной безопасности Джошу Ходжесу, уточнили источники газеты.
Лоббирование республиканцем Джонсоном пакета помощи Украине вызвало шквал критики в его сторону от коллег. Издание сообщает, что консерваторы в конгрессе требовали от Джонсона, чтобы тот либо продвигал помощь только Израилю, либо вообще не поддерживал дополнительные меры. «Некоторые говорили, что вынесение на обсуждение законопроекта по Украине приведет к снятию его с поста спикера», – пишет Politico.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву.