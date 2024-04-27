Зеленский в декабре говорил Джонсону, что оружие у ВСУ закончится к марту – апрелю

Лоббирование республиканцем Джонсоном пакета помощи Украине вызвало шквал критики в его сторону от коллег. Издание сообщает, что консерваторы в конгрессе требовали от Джонсона, чтобы тот либо продвигал помощь только Израилю, либо вообще не поддерживал дополнительные меры. «Некоторые говорили, что вынесение на обсуждение законопроекта по Украине приведет к снятию его с поста спикера», – пишет Politico.