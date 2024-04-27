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Песков назвал «пустыми рассуждениями» статью WSJ о смерти Навального

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналистам, что видел статью американской The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американская разведка пришла к выводу, что Кремль не причастен к смерти Алексея Навального в колонии. По оценке Пескова, материал представляет собой набор пустых рассуждений.

«Вы знаете, честно говоря, я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, потому что это очень пустые какие-то рассуждения. Видимо подкинули для субботнего чтива, для мировой аудитории», – рассказал Песков.

В своей публикации WSJ со ссылкой на ЦРУ и другие разведывательные ведомства США сообщила об отсутствии свидетельств того, что руководство России причастно к смерти Навального.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в ИК №3 ЯНАО. Он находился в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. В августе 2023 г. его признали виновным в создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма и приговорили к 19 годам колонии.

Через несколько дней после смерти Навального Песков заявил, что обвинения в адрес российского руководства касательно его причастности к произошедшему являются «абсолютно голословными, хамскими». Также, согласно заявлению Пескова, Кремль не будет выполнять требования со стороны Евросоюза относительно проведения независимого международного расследования о смерти Навального.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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