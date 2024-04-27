Песков назвал «пустыми рассуждениями» статью WSJ о смерти Навального

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в ИК №3 ЯНАО. Он находился в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. В августе 2023 г. его признали виновным в создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма и приговорили к 19 годам колонии.