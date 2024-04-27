Песков назвал «пустыми рассуждениями» статью WSJ о смерти Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналистам, что видел статью американской The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американская разведка пришла к выводу, что Кремль не причастен к смерти Алексея Навального в колонии. По оценке Пескова, материал представляет собой набор пустых рассуждений.
«Вы знаете, честно говоря, я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, потому что это очень пустые какие-то рассуждения. Видимо подкинули для субботнего чтива, для мировой аудитории», – рассказал Песков.
В своей публикации WSJ со ссылкой на ЦРУ и другие разведывательные ведомства США сообщила об отсутствии свидетельств того, что руководство России причастно к смерти Навального.
16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер в ИК №3 ЯНАО. Он находился в колонии с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. В августе 2023 г. его признали виновным в создании экстремистского сообщества и реабилитации нацизма и приговорили к 19 годам колонии.
Через несколько дней после смерти Навального Песков заявил, что обвинения в адрес российского руководства касательно его причастности к произошедшему являются «абсолютно голословными, хамскими». Также, согласно заявлению Пескова, Кремль не будет выполнять требования со стороны Евросоюза относительно проведения независимого международного расследования о смерти Навального.