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В Кремле пообещали развивать сотрудничество с Пекином вопреки давлению США

Ведомости

Китай как сильное государство может отстаивать свои интересы, Москва продолжит развивать отношения с Пекином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о давлении США на Китай из-за дружественных отношений с Россией.

«Китай – это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим это наш близкий партнер. Мы будем дальше развивать наше сотрудничество», – сказал он.

26 апреля в Пекине госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел страны Ван И. По итогам переговоров глава американской дипломатии прямо обозначил угрозы в адрес Китая из-за отношений с Россией. 

По словам Блинкена, Китай – главный поставщик станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы в Россию, которые используются для производства боеприпасов, ракетного топлива и других товаров двойного назначения. «Я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – цитирует госсекретаря агентство Associated Press.

В китайских релизах по итогам переговоров упоминаний России не было. Си на встрече с Блинкеном выбрал традиционно дружелюбный тон, заявив, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками. По мнению китайского лидера, странам следует искать точки соприкосновения при сохранении разногласий вместо «порочной конкуренции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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