В Кремле пообещали развивать сотрудничество с Пекином вопреки давлению США
Китай как сильное государство может отстаивать свои интересы, Москва продолжит развивать отношения с Пекином. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о давлении США на Китай из-за дружественных отношений с Россией.
«Китай – это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим это наш близкий партнер. Мы будем дальше развивать наше сотрудничество», – сказал он.
26 апреля в Пекине госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел страны Ван И. По итогам переговоров глава американской дипломатии прямо обозначил угрозы в адрес Китая из-за отношений с Россией.
По словам Блинкена, Китай – главный поставщик станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы в Россию, которые используются для производства боеприпасов, ракетного топлива и других товаров двойного назначения. «Я ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы», – цитирует госсекретаря агентство Associated Press.
В китайских релизах по итогам переговоров упоминаний России не было. Си на встрече с Блинкеном выбрал традиционно дружелюбный тон, заявив, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками. По мнению китайского лидера, странам следует искать точки соприкосновения при сохранении разногласий вместо «порочной конкуренции».