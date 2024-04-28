Песков рассказал о последствиях изъятия российских активов для Запада
После изъятия заблокированных российских активов Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами РФ, ведь в стране тоже есть западные средства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если это [изъятие] произойдет, если будет создан такой опасный прецедент – это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Кроме того, отметил пресс-секретарь, «Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане» и использовать для этого все возможности. В частности, он пояснил, что в стране «есть западные деньги различных структур», но пока преждевременно говорить о конкретных ответных мерах.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине.