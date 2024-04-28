Песков рассказал о последствиях изъятия российских активов для Запада

«Если это [изъятие] произойдет, если будет создан такой опасный прецедент – это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.