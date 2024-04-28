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Песков рассказал о последствиях изъятия российских активов для Запада

Ведомости

После изъятия заблокированных российских активов Запад столкнется с потерей доверия иностранных инвесторов, а также ответными мерами РФ, ведь в стране тоже есть западные средства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если это [изъятие] произойдет, если будет создан такой опасный прецедент – это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат. Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Кроме того, отметил пресс-секретарь, «Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане» и использовать для этого все возможности. В частности, он пояснил, что в стране «есть западные деньги различных структур», но пока преждевременно говорить о конкретных ответных мерах.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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