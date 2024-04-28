AP сообщило о задержании сотрудничавшего с ним журналиста в России

Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282 УК РФ. По данным следствия, он принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикаций ФБК (организация признана в России экстремистской и запрещена). Его заключили под стражу до 27 июня 2024 г.