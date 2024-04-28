AP сообщило о задержании сотрудничавшего с ним журналиста в России
Американское информационное агентство Associated Press (AP) сообщило о задержании в Мурманской области сотрудничавшего с ним журналиста Сергея Карелина.
«Associated Press очень обеспокоено взятием под стражу российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы уточняем информацию», – говорится в комментарии агентства.
41-летний Карелин имеет российское и израильское гражданства и сотрудничал с несколькими СМИ, в том числе с AP и Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в РФ). Журналиста задержали 26 апреля и предъявили ему обвинения в экстремизме, сам фигурант свою вину отрицает.
Aгентство связывает арест Карелина с помещением под стражу журналиста Константина Габова, работавшего с DW и Reuters.
Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282 УК РФ. По данным следствия, он принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикаций ФБК (организация признана в России экстремистской и запрещена). Его заключили под стражу до 27 июня 2024 г.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку Sota Vision (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Антонину Кравцову (Фаворскую). По версии следствия, Фаворская тоже собирала материал, снимала и монтировала видеоролики, а также готовила публикации для ФБК. Она пробудет под стражей до 28 мая 2024 г.
В январе были заочно арестованы четыре сотрудника Фонда борьбы с коррупцией. Заочный арест избран в отношении признанных в РФ иноагентами руководителя отдела расследований ФБК Марии Певчих и Киры Ярмыш. Аналогичная мера пресечения назначена судом ведущему YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрию Низовцеву и социологу ФБК Анне Бирюковой, которые также признаны в РФ иноагентами.