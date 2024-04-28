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AP сообщило о задержании сотрудничавшего с ним журналиста в России

Ведомости

Американское информационное агентство Associated Press (AP) сообщило о задержании в Мурманской области сотрудничавшего с ним журналиста Сергея Карелина.

«Associated Press очень обеспокоено взятием под стражу российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы уточняем информацию», – говорится в комментарии агентства.

41-летний Карелин имеет российское и израильское гражданства и сотрудничал с несколькими СМИ, в том числе с AP и Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в РФ). Журналиста задержали 26 апреля и предъявили ему обвинения в экстремизме, сам фигурант свою вину отрицает.

Aгентство связывает арест Карелина с помещением под стражу журналиста Константина Габова, работавшего с DW и Reuters.

27 апреля Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы агентства Reuters Габова.

Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282 УК РФ. По данным следствия, он принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикаций ФБК (организация признана в России экстремистской и запрещена). Его заключили под стражу до 27 июня 2024 г.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку Sota Vision (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Антонину Кравцову (Фаворскую). По версии следствия, Фаворская тоже собирала материал, снимала и монтировала видеоролики, а также готовила публикации для ФБК. Она пробудет под стражей до 28 мая 2024 г.

В январе были заочно арестованы четыре сотрудника Фонда борьбы с коррупцией. Заочный арест избран в отношении признанных в РФ иноагентами руководителя отдела расследований ФБК Марии Певчих и Киры Ярмыш. Аналогичная мера пресечения назначена судом ведущему YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрию Низовцеву и социологу ФБК Анне Бирюковой, которые также признаны в РФ иноагентами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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