Суд арестовал продюсера Reuters Константина Габова
Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282 УК РФ. По данным следствия, он принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикаций ФБК (организация признана в России экстремистской и запрещена). Его заключили под стражу до 27 июня 2024 г.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу журналистку Sota Vision (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Антонину Кравцову (Фаворскую). По версии следствия, Фаворская тоже собирала материал, снимала и монтировала видеоролики, а также готовила публикации для ФБК. Она пробудет под стражей до 28 мая 2024 г.
В январе были заочно арестованы четыре сотрудника Фонда борьбы с коррупцией. Заочный арест избран в отношении признанных в РФ иноагентами руководителя отдела расследований ФБК Марии Певчих и Киры Ярмыш. Аналогичная мера пресечения назначена судом ведущему YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрию Низовцеву и социологу ФБК Анне Бирюковой, которые также признаны в РФ иноагентами.