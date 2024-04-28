Песков назвал Зеленского «специфическим президентом специфического режима»

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия и для страны. <…> Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны», – сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину о президентстве Зеленского.