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Песков назвал Зеленского «специфическим президентом специфического режима»

Ведомости

Возглавляющий Украину Владимир Зеленский является «специфическим президентом специфического режима», который не жалеет свой народ и кидает все новых людей «в топку войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия и для страны. <…> Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны», – сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину о президентстве Зеленского.

По мнению представителя Кремля, украинскому лидеру скоро придется объяснять свое нахождение на посту.

«Совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться», – полагает Песков.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое в десятый раз было продлено Верховной радой до 13 мая 2024 г.

Кроме того, 30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий. Документом допускается проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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