Песков назвал Зеленского «специфическим президентом специфического режима»
Возглавляющий Украину Владимир Зеленский является «специфическим президентом специфического режима», который не жалеет свой народ и кидает все новых людей «в топку войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия и для страны. <…> Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны», – сказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину о президентстве Зеленского.
По мнению представителя Кремля, украинскому лидеру скоро придется объяснять свое нахождение на посту.
«Совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться», – полагает Песков.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое в десятый раз было продлено Верховной радой до 13 мая 2024 г.
Кроме того, 30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий. Документом допускается проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.