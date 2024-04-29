Yonhap: КНДР заминировала дорогу в демилитаризованной зоне
Северная Корея установила мины на межкорейской дороге в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две страны, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского военного чиновника.
По его словам, военные Южной Кореи обнаружили, что мины были установлены на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в 85 км к северо-востоку от Сеула в конце прошлого года. Эту дорогу, как напоминает Yonhap, проложили в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 г., чтобы объединить две Кореи для поисков останков погибших во время Корейской войны 1950-53 гг. В результате с прошлого года оказались заминированы все дороги между двумя странами.
В январе северокорейские войска также устанавливали мины на двух межкорейских дорогах, ведущих к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ, и убрали оттуда фонарные столбы. Эти шаги последовали за призывом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отказаться от многолетней политики поиска объединения с Южной Кореей, пишет агентство. Глава КНДР в январе поручил принять жесткие меры по блокированию всех каналов межкорейского сообщения вдоль границы.