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Yonhap: КНДР заминировала дорогу в демилитаризованной зоне

Ведомости

Северная Корея установила мины на межкорейской дороге в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две страны, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского военного чиновника.

По его словам, военные Южной Кореи обнаружили, что мины были установлены на грунтовой дороге внутри демилитаризованной зоны в 85 км к северо-востоку от Сеула в конце прошлого года. Эту дорогу, как напоминает Yonhap, проложили в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 г., чтобы объединить две Кореи для поисков останков погибших во время Корейской войны 1950-53 гг. В результате с прошлого года оказались заминированы все дороги между двумя странами.

В январе северокорейские войска также устанавливали мины на двух межкорейских дорогах, ведущих к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ, и убрали оттуда фонарные столбы. Эти шаги последовали за призывом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отказаться от многолетней политики поиска объединения с Южной Кореей, пишет агентство. Глава КНДР в январе поручил принять жесткие меры по блокированию всех каналов межкорейского сообщения вдоль границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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