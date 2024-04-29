ВС России эвакуировали подбитый на Украине танк Abrams

США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины. В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка. На заседании коллегии Минобороны России 23 апреля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в общей сложности с начала 2024 г. были уничтожены четыре танка Abrams.