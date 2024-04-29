ВС России эвакуировали подбитый на Украине танк Abrams
Бойцы группировки «Центр» эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams, его доставят на выставку на Поклонной горе, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
О том, что российские военные эвакуировали из зоны спецоперации подбитый американский танк Abrams, ранее сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
США объявили о передаче Киеву 31 танка Abrams в январе 2023 г. В сентябре The New York Times сообщила, что первые американские танки Abrams были доставлены на территорию Украины. В феврале 2024 г. Abrams были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. Тогда же сообщалось об уничтожении первого американского танка. На заседании коллегии Минобороны России 23 апреля глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в общей сложности с начала 2024 г. были уничтожены четыре танка Abrams.
24 апреля на Поклонную гору в Москве доставили первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, которое российские войска захватили в ходе спецоперации на Украине. Выставка будет работать с 1 мая в течение месяца. На нее привезли трофейные танки Leopard 2A6 и T-72, немецкую БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, а также турецкий броневик Kirpi BMC 350.
По информации Минобороны России, на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран.