В Москве выставили трофейные танки Leopard и Т-72
Трофейные танки Leopard 2A6 и T-72 выставили на Поклонной горе в Москве, где 1 мая откроется выставка Минобороны России, пишет «РИА Новости».
На некоторой технике есть опознавательные знаки нацформирований.
24 апреля на Поклонную гору в Москве доставили первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, которое российские войска захватили в ходе спецоперации на Украине. Выставка будет работать с 1 мая в течение месяца. На нее привезли немецкую БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, а также турецкий броневик Kirpi BMC 350.
26 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выставка трофейного вооружения в Москве достойна внимания посетителей.
По информации Минобороны России, на Поклонной горе будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.
Посетители выставки также увидят шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC и другие экспонаты. Организаторы экспозиции представят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение противника.
В марте российские военнослужащие «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую ВСУ получили от Германии.
В том же месяце стало известно о захвате российскими войсками в ходе боев за Авдеевку немецкого танка Leopard 2A6. СМИ писали, что вооруженные силы Украины ввели данный танк в бой 30 октября прошлого года, но на следующий день он был подбит. 20 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти танков, в том числе одного Leopard.