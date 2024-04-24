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В Москву доставили захваченную в ходе спецоперации трофейную технику ВСУ

Ведомости

На Поклонную гору в Москве доставили первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, которое российские войска захватили в ходе спецоперации на Украине. Выставка откроется 1 мая и будет работать в течение месяца, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, на выставку привезли немецкую БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, а также турецкий броневик Kirpi BMC 350.

В Минобороны России также рассказали, что покажут трофеи в Парке Победы на Поклонной горе. По информации ведомства, там будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. 

В частности, посетители выставки увидят трофейный танк Leopard 2, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC и другие экспонаты. Организаторы экспозиции также представят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение противника, говорится в сообщении.

В марте российские военнослужащие «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения на авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которую ВСУ получили от Германии. Заместитель командира по технической части с позывным «Казбек» рассказал, что БМП удалось захватить в одну из контратак ВСУ при боях за поселок Северное. На тот момент ВС РФ заняли восточную часть населенного пункта.

В том же месяце стало известно о захвате российскими войсками в ходе боев за Авдеевку немецкого танка Leopard 2A6. СМИ писали, что вооруженные силы Украины ввели данный танк в бой 30 октября прошлого года, но на следующий день он был подбит. 20 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти танков, в том числе одного Leopard. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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