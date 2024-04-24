В Москву доставили захваченную в ходе спецоперации трофейную технику ВСУ

В том же месяце стало известно о захвате российскими войсками в ходе боев за Авдеевку немецкого танка Leopard 2A6. СМИ писали, что вооруженные силы Украины ввели данный танк в бой 30 октября прошлого года, но на следующий день он был подбит. 20 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти танков, в том числе одного Leopard.