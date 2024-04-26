В Кремле оценили выставку трофейной техники ВСУ на Поклонной горе
Выставка трофейного вооружения на Поклонной горе в Москве, которая откроется 1 мая, достойна внимания посетителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города. И у всех россиян, это, конечно, блестящая идея. <...> Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания – это однозначно», – сказал он.
Ранее на Поклонную гору в Москве доставили первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, которое российские войска захватили в ходе спецоперации на Украине. Выставка будет работать с 1 мая в течение месяца. На нее привезли немецкую БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, а также турецкий броневик Kirpi BMC 350.
В Минобороны России также рассказали, что покажут трофеи в Парке Победы на Поклонной горе. По информации ведомства, там будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.
Посетители выставки также увидят трофейный танк Leopard 2, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC и другие экспонаты. Организаторы экспозиции представят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение противника.