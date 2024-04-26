В Кремле оценили выставку трофейной техники ВСУ на Поклонной горе

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города. И у всех россиян, это, конечно, блестящая идея. <...> Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания – это однозначно», – сказал он.