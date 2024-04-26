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В Кремле оценили выставку трофейной техники ВСУ на Поклонной горе

Ведомости

Выставка трофейного вооружения на Поклонной горе в Москве, которая откроется 1 мая, достойна внимания посетителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей нашего города. И у всех россиян, это, конечно, блестящая идея. <...> Мне неизвестно о том, что президент на нее собирался. Но то, что выставка заслуживает большого внимания – это однозначно», – сказал он.

Ранее на Поклонную гору в Москве доставили первые пять экспонатов выставки трофейного вооружения, которое российские войска захватили в ходе спецоперации на Украине. Выставка будет работать с 1 мая в течение месяца. На нее привезли немецкую БМП Marder, американские бронетранспортер М113 и БМП Bradley, а также турецкий броневик Kirpi BMC 350.

В Минобороны России также рассказали, что покажут трофеи в Парке Победы на Поклонной горе. По информации ведомства, там будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину. 

Посетители выставки также увидят трофейный танк Leopard 2, шведскую БМП CV90, французскую боевую бронированную машину АМХ-10RC и другие экспонаты. Организаторы экспозиции представят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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