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Первый министр Шотландии Хамза Юсаф объявил об отставке

Ведомости

Мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсаф объявил об отставке с поста первого министра Шотландии, передает Sky News.

Свою должность он занял в конце марта 2023 г.

Юсаф, который все еще возглавляет правящую Шотландскую национальную партию (SNP), заявил, что решение уволиться является демонстрацией «лидерства».

Телеканал отмечает, что Юсаф ушел в отставку перед тем, как в парламенте страны должно было состояться голосование о недоверии в его отношении, инициированное «Зеленой партией».

«Зеленые» ранее состояли в коалиции с SNP, однако она распалась после споров на тему выполнения мер климатической повестки. В результате «Зеленые» объединились с противниками SNP, чтобы провести два голосования о недоверии как самому первому министру, так и правительству Шотландии в целом.

«Перед тем как эти голосования состоятся, Юсаф решил сложить полномочия», – передает телеканал.

До этого Юсаф говорил, что не уйдет в отставку, однако в понедельник, 29 апреля, он передумал и все же уволился, отмечает Sky News.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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