Первый министр Шотландии Хамза Юсаф объявил об отставке
Мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсаф объявил об отставке с поста первого министра Шотландии, передает Sky News.
Свою должность он занял в конце марта 2023 г.
Юсаф, который все еще возглавляет правящую Шотландскую национальную партию (SNP), заявил, что решение уволиться является демонстрацией «лидерства».
Телеканал отмечает, что Юсаф ушел в отставку перед тем, как в парламенте страны должно было состояться голосование о недоверии в его отношении, инициированное «Зеленой партией».
«Зеленые» ранее состояли в коалиции с SNP, однако она распалась после споров на тему выполнения мер климатической повестки. В результате «Зеленые» объединились с противниками SNP, чтобы провести два голосования о недоверии как самому первому министру, так и правительству Шотландии в целом.
«Перед тем как эти голосования состоятся, Юсаф решил сложить полномочия», – передает телеканал.
До этого Юсаф говорил, что не уйдет в отставку, однако в понедельник, 29 апреля, он передумал и все же уволился, отмечает Sky News.