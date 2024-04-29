Первый министр Шотландии Хамза Юсаф объявил об отставке

«Зеленые» ранее состояли в коалиции с SNP, однако она распалась после споров на тему выполнения мер климатической повестки. В результате «Зеленые» объединились с противниками SNP, чтобы провести два голосования о недоверии как самому первому министру, так и правительству Шотландии в целом.