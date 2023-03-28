Первым министром Шотландии стал Хамза Юсаф
Мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсаф стал новым первым министром Шотландии и возглавил правящую Шотландскую национальную партию, которая выступает за выход страны из состава Великобритании. Решение было принято по итогам голосования в парламенте Шотландии, передает шотландское издание The Herald.
Юсафу сейчас 37 лет, он стал самым молодым первым министром Шотландии и первым представителем этнического меньшинства на этой должности. До этого он был министром здравоохранения Шотландии.
Ранее эту должность занимала Никола Стерджен. Она была первым министром Шотландии с 2014 г., а в феврале этого года объявила об уходе в отставку на фоне политической обстановки в стране. Вместе с тем Стерджен покинула должность лидера Шотландской национальной партии. По информации Sky News, у нее развился конфликт с правительством Великобритании в связи с выходом страны из ЕС и сопутствующего требования Шотландии о получении независимости.
Политик также выступала против процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Она неоднократно называла это решение ошибочным. В итоге закон о выходе королевства из ЕС был одобрен королевой Елизаветой II 16 марта 2017 г. После этого она неоднократно поднимала вопрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии, который позволит сохранить членство в ЕС. Однако новое голосование так и не было проведено.
В стране уже проводилось голосование по выходу из состава Великобритании. В 2014 г. его инициировал Алекс Салмонд, который на тот момент был первым министром Шотландии. Тогда 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% – за отделение.