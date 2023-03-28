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Первым министром Шотландии стал Хамза Юсаф

Ведомости

Мусульманин пакистанского происхождения Хамза Юсаф стал новым первым министром Шотландии и возглавил правящую Шотландскую национальную партию, которая выступает за выход страны из состава Великобритании. Решение было принято по итогам голосования в парламенте Шотландии, передает шотландское издание The Herald.  

Юсафу сейчас 37 лет, он стал самым молодым первым министром Шотландии и первым представителем этнического меньшинства на этой должности. До этого он был министром здравоохранения Шотландии.  

Ранее эту должность занимала Никола Стерджен. Она была первым министром Шотландии с 2014 г., а в феврале этого года объявила об уходе в отставку на фоне политической обстановки в стране. Вместе с тем Стерджен покинула должность лидера Шотландской национальной партии. По информации Sky News, у нее развился конфликт с правительством Великобритании в связи с выходом страны из ЕС и сопутствующего требования Шотландии о получении независимости. 

Политик также выступала против процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Она неоднократно называла это решение ошибочным. В итоге закон о выходе королевства из ЕС был одобрен королевой Елизаветой II 16 марта 2017 г. После этого она неоднократно поднимала вопрос о проведении нового референдума о независимости Шотландии, который позволит сохранить членство в ЕС. Однако новое голосование так и не было проведено. 

В стране уже проводилось голосование по выходу из состава Великобритании. В 2014 г. его инициировал Алекс Салмонд, который на тот момент был первым министром Шотландии. Тогда 55,42% проголосовавших высказались против независимости, 44,58% – за отделение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных