Первым министром Шотландии стал Хамза Юсаф

Ранее эту должность занимала Никола Стерджен. Она была первым министром Шотландии с 2014 г., а в феврале этого года объявила об уходе в отставку на фоне политической обстановки в стране. Вместе с тем Стерджен покинула должность лидера Шотландской национальной партии. По информации Sky News, у нее развился конфликт с правительством Великобритании в связи с выходом страны из ЕС и сопутствующего требования Шотландии о получении независимости.